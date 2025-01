Quotidiano.net - La figlia di James Senese, il musicista e il battibecco con Borrelli per la sosta selvaggia. Cosa è successo a Napoli

Leggi su Quotidiano.net

, 5 gennaio 2025 - Non è mai tardi per chiedere scusa. E così ha fattodopo l’increscioso episodio accaduto ieri a. Ricapitoliamo quanto accaduto: il deputato Francesco Emiliofa un blitz all’esterno dello Space cinema di Fuorigrotta per vedere le auto ine tra queste becca anche ladel noto. Ne nasce unnel quale la donna, invitata a spostare l’auto parcheggiata sulle strisce, risponde: “Ma io sono ladi.” e nel quale interviene lo stesso sassofonista che al deputato di Avs alla fine dice: “Tu fai bene a fare quello che fai, ma ricordati una, che qua nun ce sta niente a fa''. (frame video) Blitz del deputato Francesco Emilioall'esterno dello Space cinema di Fuorigrotta, a, e tra i protagonisti dellabecca anche ladi