Venator, i sindacati non mollano: "L'azienda faccia passi concreti"

"Basta parole, è tempo di agire". Inizia così Paolo Giovannetti, segretario Generale Uiltec Toscana Sud, che interviene sulla questione. "Questa crisi, che da troppo tempo pesa sui lavoratori – aggiunge – le loro famiglie e sull’intero territorio, non può più essere trascinata. È arrivato il momento per il Gruppodi assumersi le proprie responsabilità. Non possiamo non ricordare le parole pronunciate da alcune organizzazioni durante i primi incontri di crisi, parole che hanno difeso in modo acritico l’operato della società, alimentando speranze rivelatesi poi vane. I lavoratori, prime vittime di un mercato complesso e di accordi mancati che risalgono addirittura al 2004, stanno pagando un prezzo altissimo". Secondo la Uiltec servono ora "attida parte della società.