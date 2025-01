Ilrestodelcarlino.it - Risplende la stella di Bowie

Nicoletta Noè e Bonomo sono in concerto con ‘Satelittes of David’ questa sera alle 22 al circolo culturale la Rimbomba di Bertinoro. Lo spettacolo propone un inedito punto di vista sull’opera di. I suoi ‘satelliti’ sono tutti gli artisti che l’hanno ispirato e con i quali ha collaborato durante i 50 anni della sua carriera. Le canzoni di Bob Dylan, Lou Reed, Iggy Pop, Scott Walker, Marc Bolan, John Lennon, Frank Sinatra oltre a diversi classici del Duca Bianco meravigliosamente re-interpretati dai due cantautori e musicisti: Noè e Bonomo, anche loro ‘satelliti’ in quanto studiosi del voluminoso songbookano. Noè è una cantautrice polistrumentista lodigiana, residente a Cesena. Dal 2012 con Bonomo pubblicano i loro album ‘Il Folle Volo’ e ‘Il Generale Inverno’, una manciata di singoli e ‘Tableaux Vivent’.