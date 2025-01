Lanazione.it - La Pubblica . Assistenza porta la Befana

Si è rinnovata anche nel 2025 la tradizione delladi Castelnuovo Berardenga, che ha accompagnato la suaall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per consegnare le calze ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Neuropsichiatria Infantile. Una piacevole ricorrenza e una piacevole sorpresa per i bambini ricoverati alle Scotte o che devono sottoporsi ad una visita ambulatoriale. Ad accogliere i volontari delladi Castelnuovo Berardenga, erano presenti i professionisti impegnati quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti che hanno ringraziato i volontari per la solidarietà e la grande sensibilità nei confronti dei piccoli.