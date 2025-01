Bergamonews.it - I Pooh, Il sindaco del Rione Sanità, Pino Daniele o il circo? La tv del 4 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, sabato 4, su RaiUno alle 21.25 torna il tradizionale appuntamento natalizio con “Il 46° Festival deldi Montecarlo”, condotto da Serena Autieri.Canale5 alle 21.30 trasmetterà “, noi amici per sempre”. La band torna insieme sul palco per riabbracciare il pubblico e rivivere oltre 50anni di musica.RaiDue alle 21 andrà in onda il film documentario “– Il tempo resterà”, con, Claudio Amendola e Renzo Arbore.Un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo, (foto di repertorio) con una straordinaria serie di immagini inedite, testimonianze e performance musicali..Su RaiTre alle 21.10 sarà la volta di “Quinta Dimensione. Il futuro è già qui”. Il programma di approfondimento e divulgazione scientifica scritto e condotto da Barbara Gallavotti che ci aiuterà, anche grazie alla presenza di ospiti, a comprendere i mutamenti in atto e a scoprire le innovazioni scientifiche e gli strumenti tecnologici più innovativi.