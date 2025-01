Fiorentina-Napoli Palladino | Davanti ai nostri tifosi vogliamo toglierci tante soddisfazioni

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “aisabato 4 gennaio alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze. Seconda partita anticipo 19esima giornata del campionato serie A aperta da Venezia-Empoli che dunque ha inaugurato il 2025. Prima partita 2025 per ladi Raffaelee per ildi Antonio Contediretta da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti Giallatini e Colarossi, con Rapuano della sezione di Rimini come quarto ufficiale. Var affidato a Aleandro Di Paolo della sezione di Teramo, mentre Avar affidato a Maggion.Un minuto di silenzio su tutti i campi per Aldo Agroppi, scomparso giovedì 2 gennaio nella sua Piombino.reduce dal 2-2 a Torino con la Juventus con cui ha chiuso il 2024 a quota 32 punti e una partita in meno, la gara con l’Inter da recuperare interrotta al Franchi per il malore a Edoardo Bove.