Pianetamilan.it - Dani Olmo nel mirino del Milan: La Liga respinge la registrazione al Barça

Leggi su Pianetamilan.it

Nicolò Schira ha riportato sul proprio profilo X che lae la Federazione Spagnola di Calcio hanno respinto le registrazioni die Pau Victor per il Barcellona. La decisione segna un passo importante nella gestione dei trasferimenti e delle iscrizioni per i club spagnoli, con ilche si trova ora a dover risolvere questa situazione. Ma non è tutto. Il nome di, attaccante spagnolo classe 1998, continua a circolare con insistenza nei rumors di mercato, e negli ultimi giorni sta prendendo piede un possibile interesse del. Il club rossonero, infatti, potrebbe essere una delle destinazioni più accreditate per il talento iberico, che già da tempo è nei radar dei dirigentiisti. Con un profilo che potrebbe arricchire ulteriormente la rosa di Conceicao,sembra essere un obiettivo concreto per il, soprattutto in caso di eventuali cessioni.