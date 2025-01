Una squalifica e nomination d’ufficio Grande Fratello gli addetti ai lavori hanno ‘cantato’

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con le feste di mezzo e tutto quello che è accaduto nella casa del, la prossima puntata è forse la più attesa da quando è iniziato il reality di Canale 5. Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con i suoi gieffini eccezionalmente martedì 7 gennaio perché lunedì 6 gennaio è prevista la finale di Supercoppa Italiana. Ma riconquisterà il doppio appuntamento.Nel 2025 infatti il programma terrà compagnia agli spettatori il lunedì e il giovedì, sempre a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Ma come dicevamo il 7 gennaio ci sarà parecchia carne al fuoco. Da giorni nella casa si respira un’aria pesantissima, con tutte le liti furiose scoppiate nell’ultima settimana dell’anno.Leggi anche: “Il mio viso”. Scontro Helena-Ilaria al, il racconto choc della Prestes“al GF”Alcune talmente choc da far scattare la rivolta del pubblico ma a quanto pare non solo.