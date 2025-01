361magazine.com - La madre di Cecilia Sala: “Mia figlia è una eccellenza”

Le parole della donna dopo l’incontro con la Premier Giorgia MeloniNelle ultime ore Elisabetta Vernoni,diha parlato alla stampa dopo aver ricevuto una nuova telefonata dalla, la reporter richiusa in Iran dal 19 dicembre e dopo l’ultimo incontro con la Premier Giorgia Meloni.“Sentire la sua voce è stata un regalo. Arrivano così, inaspettate, quando vogliono loro. Io sono lì solo ad aspettare la telefonata” ha subito detto.Poi, sull’incontro con Meloni: “Quest’incontro mi ha aiutato. La premier ha fatto un salto di qualità dalle rassicurazioni, comprensibili, che ricevo sempre. Sono soddisfatta”,“Sono stata io a chiederle in che condizioni stesse, non me lo stava dicendo. Le ho chiesto: hai un cuscino pulito su cui appoggiare la testa? Ha risposto: mamma, non ho un cuscino.