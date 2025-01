Amica.it - Il nuovo biopic di Maria Callas lancia la tendenza callas-core

Il 1 gennaio 2025 uscirà, in tutte le sale italiane, ilfilm di Pablo Larraín. Nell’attesa di vedere Angelina Jolie nei panni di, le celebrity anticipano lalady like ispirata alla celebre soprano. Così riaffiora nel guardaroba il vestire degli Anni 50 e 60,ndo un’estetica già soprannominata. Nonostante la pellicola racconti gli ultimi giorni di, ritiratasi dalle scene e rifugiata nel suo appartamento parigino, a regalare ispirazioni di stile sono i suoi look più iconici. Dentro e fuori dal palco.La moda riscopre lo stile diIl ritorno dello stile Anni 50 e 60 era già nell’aria da quando, lo scorso inverno, diversi designer hanno presentato sulle passerelle autunno inverno 2024-2025 moderne reinterpretazioni delle silhouette iconiche di quei decenni.