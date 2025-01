Ilrestodelcarlino.it - Cervia e Milano Marittima: operative 16 telecamere per la sorveglianza della pineta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 3 gennaio 2025. Un nuovo tassello si aggiunge al già articolato sistema di monitoraggio ambientale e di allerta delle situazioni di pericolo di cui il Comune didispone in vari punti del territorio e che si sono dimostrati indispensabili nella gestione dei più recenti fenomeni di emergenza climatica. Stiamo parlando del nuovo servizio di video, (già attivo da qualche settimana)di, che permetterà di controllare i principali varchi di accesso al bosco cittadino. Il sistema è composto da 16robotizzate, dotate delle caratteristiche più innovative presenti in commercio, dal controllo istantaneo da remoto alla registrazione notturna, dai sistemi antivandalismo alla registrazione in continuo per una settimana, alla possibilità di catturare immagini di dettaglio o effettuare ingrandimenti.