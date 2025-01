Carta d’imbarco formato gigante | lo scherzo all’aeroporto di Orio diventa virale

Leggi su Bergamonews.it

al Serio. “Tranquillo, stampiamo noi i biglietti”: chissà quante volte avete detto o sentito questa frase, in soccorso di quell’amico poco tecnologico sprovvisto di biglietto digitale o semplicemente arrivato all’ultimo momento per procurarsi quelloceo.Una frase che è anche il titolo di un videotosui social nelle ultime ore, giratodial Serio lo scorso lunedì 30 dicembre. Protagonista del filmato è un gruppo di ragazzi emiliani in partenza per Vilnius, capitale della Lituania, dallo scalo bergamasco, a bordo di un volo Ryanair: con l’euforia di chi, molto probabilmente, si sta preparando a festeggiare le ultime ore del 2024 e a dare il benvenuto al 2025, i ragazzi si presentano regolarmente al gate per le normali operazioni di imbarco.Una volta espletate le formalità di rito, uno dei compagni di viaggio estrae da sotto il giaccone ladell’amico che si appresta ad affrontare il controllo dei documenti.