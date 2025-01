Biccy.it - Squid Game 3, ecco quale sarebbe il nuovo gioco con le bambole Young-Hee e Cheol-Su

Non tutti se ne sono accorti, ma durante i titoli di coda dell’ultima puntata della seconda stagione diappare una brevissima anticipazione di quello che vedremo il prossimo anno. Nel dettaglio vedremo tre giocatori (più precisamente il numero 096, il numero 100 e il numero 353) all’interno dell’arena delUn Due Tre Stella con la bambola gigante-Hee. Lei non sarà però da sola: ci sarà anche-Su, una bambola con le fattezze di un ragazzino che nella tradizione coreanail fidanzatino di lei.faranno i giocatori con le duegiganti? A rispondere a questa incognita è stato il sito BlogTvItaliana che ha indagato un po’ sui portali coreani.#3: il misteriosonel trailer è Dong, Dong, Dongdaemun?Il rumor. https://t.co/nt6bNr7DOZ— TV Italiana (@TVItaliana) January 2, 20253,ilcon le-Hee e-SuIldella prima puntata di3 potrebbe essere Dong Dong Dongdaemun un “classicodell’infanzia, svolto in gruppo e per strada, un po’ come tutti i precedenti giochi visti nelle prime due stagioni“.