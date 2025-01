Ilgiorno.it - Si apre un anno di lavoro per 24 nuovi assunti

Al Comune di Rho ventiquattro assunzioni in diversi settori. Inoltre sette dipendenti hsuperato una selezione interna. Tra iruoli, dopo la prova scritta e la prova orale del bando di concorso pubblico, sette posti di istruttore amministrativo. L’assessorato al personale ha vissuto una fine d’particolarmente significativa, sono trentuno i contratti disottoscritti dalla dirigente Emanuela Marcoccia. Tra questi, ventiquattro sono ie sette i dipendenti che hsuperato una selezione interna. I(nella foto) sarattivi in diversi settori dell’amministrazione comunale e in diversi ruoli. In parte si registra un incremento di organico, in parte si garantisce il turn over di personale che ha cessato il servizio al Comune di Rho. "Abbiamo incontrato persone motivate a lavorare per l’ente pubblico.