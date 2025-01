Lettera43.it - Meghan Markle torna su Instagram dopo cinque anni

ta sucon un profilo personale. La duchessa del Sussex ha infatti salutato il 2025 pubblicando un breve video di 30 secondi, molto probabilmente girato dal marito Harry, in cui la si può vedere correre sulla spiaggia vicino alla loro abitazione di Montecito, in California, dove l’ormai ex coppia reale vive con i figli Archie e Lilibet. Capelli sciolti e a piedi nudi, con indosso jeans e camicetta bianchi, l’ex attrice di Suits si dirige verso il mare fino a fermarsi per scrivere l’anno con il proprio indice. A questo punto sorride verso la telecamera dello smartphone e scappa via sotto il cielo plumbeo della costa americana. In poco più di 12 ore, l’account ha superato i 640 mila follower e cresce costantemente. Prima di sposare Harry, il suo profilo ne contava 3 milioni.