La filosofia pro-aging di Christy Turlington silver model

Nata il 2 gennaio 1969 a Walnut Creek, in California,ci ha fatto sognare in passerella più e più volte, sfilando per le maison di lusso più famose. Ma non solo: la topè anche un volto simbolo di bellezza intramontabile. Con la sua eleganza e la sua naturalezza è riuscita a rappresentare un’epoca, diventando molto più di una semplicela. La sua carriera è un perfetto equilibrio tra successo sulle passerelle e icona di bellezza. Scopriamo di più.e gli Anni 90 da icona di bellezzaè esplosa sulla scena negli Anni 90, diventando uno dei volti più celebri sulle copertine delle riviste più patinate. I suoi tagli di capelli, sempre al passo con le tendenze ma mai scontati, hanno contribuito a renderla l’icona di bellezza che conosciamo anche oggi.