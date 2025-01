Movieplayer.it - Pulp Fiction: tutti i segreti dell'incredibile edizione pop-up per il trentennale del cult di Tarantino

Per il 30° anniversario deldi Quentin, Plaion ha rilasciato una Collector's edition con il film in 4K UHD, tanti gadget e un cofanetto pop-up. In un mondo cinematografico dominato dallo streaming, l'homevideo deve inventarsi edizioni sempre molto particolari per arrivare al cuore dei fan. Ed effettivamente le uscite speciali in occasione di anniversari sono spesso oggetto di rinnovato interesse tra il pubblico, a patto di escogitare qualcosa di davvero speciale, come dimostra quella per il 10° anniversario di Interstellar (ne abbiamo parlato qui). Stavolta a beneficiare di una pubblicazione davvero super è, il capolavorodi Quentin, un fenomenourale che ha ridefinito il cinema contemporaneo, influenzando profondamente sia il pubblico che laura pop.