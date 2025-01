Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2025: Cancro e Bilancia in ripresa

Cosa prevede l'diFox per il 2? Continua il transito della Luna in Acquario. In queste 24 ore ci sarà unagenerale per i segni zodiacali dele della. Scopriamo cosa dicono le previsioni astrologiche diFox di giovedì 2, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Il nervosismo è ancora presente, ma nel pomeriggio si apre la possibilità di risolvere un problema importante. Restate calmi e concentrati. Toro - Nella seconda parte della giornata vi sentirete meglio, ma è necessario mettere dei paletti netti in alcune situazioni. Potrebbero nascere discussioni, ma sarà utile per chiarire. Gemelli - Il settore affettivo riceve un'energia positiva, perfetta per dissipare i dubbi che vi hanno tormentato di recente.