Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2025 in DIRETTA: Tschofenig e Hayboeck (con record del trampolino) davanti dopo la prima serie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: Questa la classificaladdella seconda tappa della Tournèe a:1 Q DanielAUT 151.62 Q MichaelAUT 149.33 Q Gregor DESCHWANDEN SUI 145.14 Q Johann Andre FORFANG NOR 140.65 Q Anze LANISEK SLO 140.66 Q Karl GEIGER GER 139.87 Q Ren NIKAIDO JPN 139.38 Q Tate FRANTZ USA 134.89 Q Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 134.110 Q Jan HOERL AUT 134.111 Q Andreas WELLINGER GER 133.212 Q Naoki NAKAMURA JPN 132.713 Q Maximilian ORTNER AUT 131.214 Q Pawel WASEK POL 131.115 Q Stefan KRAFT AUT 131.116 Q Pius PASCHKE GER 130.817 Q Benjamin OESTVOLD NOR 130.518 Q Philipp RAIMUND GER 129.019 Q Domen PREVC SLO 127.120 Q Ziga JELAR SLO 126.321 Q Halvor Egner GRANERUD NOR 125.822 Q Valentin FOUBERT FRA 123.