Liberoquotidiano.it - "A chi era diretto l'insulto dal palco": il retroscena sul concertone, cos'è successo alle spalle di Liorni | Guarda

L'Anno che verrà, il Capodanno in diretta tv su Rai Uno da Reggio Calabria ha regalato una perla che resterà negli annali della tv. A quanto pare per ben due volte nello spazio di pochi secondi dalè partito un"teste di c***". Misterioso il destinatario dell'offesa. I sospetti però su chi ha pronunciato la frase che sta tanto facendo discutere i social si concentrano su Angelo dei Ricchi e Poveri. Va detto che immediatamente Marco, incolpevole, si è scusato in diretta, ma la fritatta, come si dice in questi casi, era ormai fatta. E così c'è chi su X si è scatenato a ricostruire con tanto di moviolone cosa èspdel conduttore: "Padre Marco che faceva l'omelia, Angela dietro che angelava e Angelo che sbroccava", scrive un utente postando il video della scena.