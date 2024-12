Pianetamilan.it - Veron: “Al Milan non è mai scattata la scintilla. Tenere fuori Leao e Theo …”

Juan Sebastián Verón, Presidente dell'Estudiantes, ha vinto - da calciatore - lo Scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000: in squadra, con lui, c'era Sergio Conceicao, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del. La 'Brujita' ha parlato, dunque, del portoghese in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Su cosa pensa di quanto sia accaduto al: «Difficile parlare stando a migliaia di chilometri di distanza. Una cosa è certa: la squadra non ha reso, finora, secondo le sue potenzialità. Ilha giocatori forti, penso a Rafael Leão, aHernández, a Tijjani Reijnders, a Youssouf Fofana, ad Álvaro Morata, a Christian Pulisic, e di sicuro me ne dimentico qualcuno. Però, in questo inizio di stagione non è quasi maila, non c’è stata continuità di rendimento».