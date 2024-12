Justcalcio.com - TS – Antonio Silva-Juve, ecco la prima offerta al Benfica: la situazione aggiornata

2024-12-30 22:28:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Lantus affonda il primo colpo per provare a strappareal. Con i ko di Bremer e Cabal e la rottura ufficiale con Danilo che non partirà in Arabia per la Supercoppa, il club bianconero è alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio e il classe 2003 portoghese è da tempo sulla lista di Giuntoli e Thiago Motta. Ilpretende molti soldi e laformale dellantus di 35 milioni complessivi, con 5 immediati per il prestito ed eventuali 30 per il diritto di riscatto è stata rifiutata.La posizione delL’unica via percorribile per ilsarebbe il pagamento dell’intera clausola garantirebbe la cessione di, come ribadito dall’allenatore Bruno Lage con parole chiare: “Ci vuole il portafoglio pieno”.