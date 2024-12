Ilfoglio.it - Pace, speranza, patriottismo. E soprattutto mediazioni. Come leggere, senza retorica, il discorso di Mattarella

Il primo pensiero espresso da Sergionel suo messaggio di auguri di fine anno è stato dedicato all’aspirazione alla, ha sottolineato Che non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce gli altri Paesi con le armi, ma lanel rispetto dei diritti umani, ladel diritto di ogni popolo alla libertà e alla dignità”. Ha poi lanciato un appello per la liberazione di Cecilia Sala. Pur in un quadro internazionale preoccupante, il presidente invita alla “nel futuro, nell’anno che viene” aggiungendo che “tocca a noi tradurla in realtà”. Sottolinea il contrasto tra dati positivi, l’occupazione crescente, il livello delle esportazioni, con le difficoltà che permangono, con un’attenzione particolare la fenomeno della violenza che si diffonde tra le giovani generazioni, che sono comunque “la grande risorsa del nostro Paese”.