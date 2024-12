Lapresse.it - Malattie, gli allarmi sanitari del 2024: dal Covid alla malaria, ecco l’elenco

Morbillo,, vaiolo delle scimmie. Ma anche obesità e problemi legati al cambiamento climatico. Ilè stato segnato da diversenel mondo: vediamone alcune.VAIOLO DELLE SCIMMIEIl rash cutaneo è il sintomo più visibile della malattia che si chiamava vaiolo delle scimmie, rinominata Mpox. Il virus di solito è lieve, ma può causare eruzioni cutanee e lesioni su viso e mani che possono diffondersi ad altre parti del corpo e, in alcuni casi, essere fatale. Quest’anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato le epidemie di mpox in Congo e in altre parti dell’Africa un’emergenza globale. Nel, sono stati segnalati casi in 80 paesi, inclusi 19 paesi africani, secondo i dati aggiornati al 31 ottobre. La Repubblica Democratica del Congo è stata il paese più colpito, secondo l’OMS.