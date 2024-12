Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 30 dicembre, ventesima puntata

E’ calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 30con le ultime.Il racconto della diretta della 20adeldi lunedì 30Ladeldi lunedì 30è iniziata con uno scontro molto accesso tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo delle Non è la Rai contro Le Monsé. In particolare le due ex ragazze di Non è la Rai hanno avuto da ridire sul comportamento di Maria Monsè definita “una diva con le scarpe di cristallo” che ha ascoltato dei confessionali al vetriolo di quelle che considerava delle amiche. «Sono state velenosissime con me» – commenta Maria Monsè che cerca di difendersi rivelando alcuni dettagli e retroscena del tutto inediti sul passato della due Non è la Rai.