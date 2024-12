Ilfattoquotidiano.it - Due aerei rischiano la collisione sulla pista d’atterraggio, le urla del controllore del traffico aereo: “Fermatevi, fermatevi!” – VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono andati vicinissimo a unache si sarebbe potuta rivelare fatale. E, infatti, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti sta indagando sull’incidente, per certi versi surreale, che lo scorso venerdì, 27 dicembre, avrebbe potuto provocare una strage. È successo all’aeroporto di Los Angeles, dove duehanno rischiato di scontrarsidi atterraggio. Perché mentre un Embraer E135, della compagnia aerea charter Key Lime Air, atterrava e si dirigeva verso il suo ponte d’imbarco, dalla controllo delè improvvisamente arrivato l’ordine di fermarsi in un punto specifico per evitare lacon un altro velivolo che stava passando in quel momento, ovvero un Airbus A321, della compagnia Delta Airlines, che stava decollando. Ed è davvero per poco che i duenon si sono scontrati.