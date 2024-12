Lanazione.it - Comune, l’anno che verrà. Il sindaco fissa gli obiettivi: "Cantieri, sanità e servizi"

I tantidel Pnrr da monitorare tra ritardi e rincari delle materie prime, poi lapubblica da salvare e potenziare; ialla persona, primo tra tutti quello per gli anziani perché le strutture presenti in città hanno numeri limitati o sono troppo care. Nel 2025 l’amministrazione comunale procederà inoltre all’attivazione dei varchi elettronici per il controllo della Ztl in centro storico. Queste sono solo alcune delle problematiche da affrontare e degliche la giunta guidata dalLuca Secondi vuole centrare nel nuovo anno. Il punto sulla situazione del governo locale è stato fatto ieri mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine 2024 da parte del primo cittadino insieme agli assessori, riuniti per l’occasione nella sala della giunta.