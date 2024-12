Ilveggente.it - Ultim’ora in F1, Verstappen perde il titolo: annuncio sconcertante

Leggi su Ilveggente.it

in Formula Uno:di Maxcheilmondiale. Le parole del pilota della Red BullMaxha vinto il suo quartomondiale di fila quest’anno e non ha nessuna voglia di abdicare. Certo, dopo un avvio di stagione clamoroso, nel corso della stagione il pilota olandese ha avuto diversi passaggi a vuoto, dando la possibilità non solo alla McLaren di prendersi ilcostruttori, ma anche a Lando Norris di avvicinarsi in maniera sensibile. Ci è mancato davvero poco perre tutto e fortunatamente, così, non è stato.in F1,il(Lapresse) – Ilveggente.itL’anno prossimo, però, le cose potrebbero cambiare e anche in maniera sensibile. I cambi di casacca che ci sono stati, con un Hamilton in Ferrari voglioso di prendersi l’ottavomondiale della sua carriera, cosa mai successa a nessuno finora, mette a rischio il cammino di Max.