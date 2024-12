Sport.quotidiano.net - Pisa in fuga per la Serie A. Capolavoro al “Ferraris”

, 30 dicembre 2024 – Un successo da stropicciarsi gli occhi. Sarebbe facile rispolverare l’inflazionatissimo “per la vittoria” per titolare ilcompiuto dela Genova, ora con cinque punti di vantaggio sullo Spezia terzo e con 13 lunghezze sulla quarta in classifica, la Cremonese. Forse però la battuta che può mettere d’accordo tutti arriva da un altro, stavolta del cinema italiano. “Il meno è fatto” direbbe probabilmente Adriano Celentano nei panni del Burbero. Per i più pessimisti, perché in pochi, dopo l’epilogo della scorsa stagione, avrebbero pensato di raggiungere già a dicembre la quota di 43 punti per la salvezza, ma anche per i più ottimisti, perché ora viene il bello. Noi ci schieriamo con gli ottimisti, perché gli irriducibili di Inzaghi vanno alla pausa invernale nelle migliori condizioni possibili per guardare, insieme con il Sassuolo, tutte dall’alto in basso.