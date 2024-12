Thesocialpost.it - Morte dopo aver mangiato la sua torta, riesumato corpo del marito: possibile connessione

Brasile: riesumazione deldi Zeli dos Anjosil dramma del dolce natalizio avvelenatoIl Brasile è scosso da una vicenda inquietante che ruota intorno alla famiglia di Zeli dos Anjos, una donna di 61 anni coinvolta in una misteriosa intossicazione alimentare che ha causato tre morti e il ricovero di due persone, compresa lei stessa. La polizia brasiliana ha deciso di riesumare ildeldella donna, morto sei mesi prima per una sospetta intossicazione alimentare, per verificare uncollegamento tra i due eventi.Il dramma del dolce natalizioLa tragedia si è consumata il 23 dicembre, quando Zeli dos Anjos ha preparato un dolce tradizionale natalizio, il Bolo de Natal, per un pasto in famiglia. Sette persone erano presenti al banchetto: sei di loro hanno consumato la, ma solo in tre sono sopravvissute, tra cui la stessa Zeli e il pronipote di 10 anni, attualmente ricoverati in condizioni clinicamente stabili.