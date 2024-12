Migranti in Albania la Cassazione | Spetta ai ministri definire i Paesi sicuri

Leggi su Open.online

La valutazione sulla sicurezza di un Paese verso cui, eventualmente, rimpatriare un migranteal governo. O meglio, si legge nell’ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte di, «il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altriche intervengono in sede di concerto». Dunque la maggioranza di centrodestra, al momento, può fregiarsi di un’altra vittoria nella querelle albanese di questo autunno. L’intervento odierno – 30 dicembre – dei giudici della suprema corte arriva in seguito ai ricorsi presentati dal governo Meloni per le mancate convalide del trattenimento diin