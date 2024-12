Liberoquotidiano.it - La dittatura del politicamente corretto: le parole che non possiamo più dire

Prima di iniziare a leggere questo articolo, fatevi la domanda: siamo ancora liberi di pensare e diil cavolo che ci pare? La risposta è: no, non lo siamo A imbavagliarci sta provvedendo ormai da tempo quel maledetto virus liberticida che prende il nome di wokismo, un multiforme e disorganico campo di attivismo politico tradottosi fin da subito in cieca ideologia. E quali sono i grandi fratelli delegati a imporre questo pensiero unico e dominante? Sono i gretini eco-invasati, gli ultrà dell'accoglienza, i gendarmi del pronome neutro, i paladini della morale altrui. A questo punto, leninianamente, che fare? Esiste da qualche parte un katécon in grado di rallentare la corsa di questo monstrum chiamato woke? Una prima forma di difesa potrebbe essere rappresentata da questo efficace pamphlet scritto a quattro mani da Michel Dessì e Andrea Indini il cui titolo è già tutto un programma: Liberi di parlare (Giubilei Regnani, 188 pagine, 16 euro).