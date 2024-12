Iodonna.it - Francesca Sofia Novello è pronta a fare il bis con Valentino Rossi. Proprio come Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia. E c'è anche un royal baby in arrivo

Leggi su Iodonna.it

Cicogne in volo per tante celeb nel pmo anno. Le mamme star 2025 sono parecchie: da Jennifer Lawrence, in attesa del secondo bebè, aleiil bis con. E poi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nel nuovo anno stringeranno tra le braccia il loro primo figlio. Fino a Gisele Bundchen che, a 44 anni, diventerà mamma per la terza volta. Insomma, per tanti personaggi del mondo dello spettacolo, quello che sta per arrivare sarà un anno sicuramente indimenticabile. L’oroscopo dell’amore, il 2025 segno per segno, in video X LeggiViscardi è incinta, l’annuncio social: «Due che si amano molto a volte fa tre» Mamme star 2025.