Cavo danneggiato trascinato con l’ancora per decine di chilometri L’indagine della polizia finlandese sulla Eagle S continua

Roma, 30 dicembre 2024 - Ilelettrico sottomarinotra Finlandia ed Estonia è statoda un’ancora perdi. Lo svelano le rilevazioni effettuate per l'indagine aperta da Helsinky su quello che sembra sempre meno un incidente. Solo due giorni fa la, che ha sequestrato laS, una petroliera ombra russa sospettata del sabotaggio del, aveva trovato a bordo le attrezzature per lo spionaggio e computer per sorvegliare aerei e imbarcazioniNato. IlEastlink 2perOra dalle indagini emerge che ilelettrico Estlink 2, posizionato nel Mar Baltico, è stato sicuramente sabotato, come mostrano le lunghe tracce di trascinamento sul fondale. Ilè stato probabilmente agganciato da un'ancora, ma ledidi strascico in fondo al mare confermano la volontarietà di farlo.