Apertura del Giubileo in Toscana, le cerimonie. “Anno Santo, un tempo di grazia”

Firenze, 29 dicembre 2024 –del2025 in, tanta gente oggi nei capoluoghi per assistere alle. PRESSPHOTO Firenze processione con il vescovo mons. Gambelli dalla Santissima Annunziata al Duomo perdiocesana del. Foto Marco Mori /New Press Photo A Firenze la celebrazione ha visto prima una processione dalla Basilica della Santissima Annunziata (tra le chiese giubilari della Diocesi), partita alle 16: la piazza era piena. Poi la messa in una Cattedrale stracolma di fedeli, presieduta dall'arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli: "Siamo pellegrini di speranza ha detto Gambelli -, chiamati particolarmente in questodi, a metterci in ascolto con rinnovata attenzione della Sacra Scrittura che illumina le nostre esistenze e ci fa scorgere sempre meglio la presenza del Signore che cammina con noi e in mezzo a noi.