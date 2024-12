Ilfattoquotidiano.it - Salvini riapre le voci di rimpasto: “Io al Viminale? Ne parlerò con Piantedosi e Meloni”. Fazzolari chiude: “Non è all’ordine del giorno”

“Siamo tutti nelle mani del buon Dio. Il ministro dell’Interno l’ho fatto e penso discretamente. Adesso l’assoluzione toglie le scuse soprattutto alla sinistra che diceva ‘no’ perché ero sotto processo. Ho tante cose da portare avanti al ministero dove sono però sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani è qualcosa di bello ed importante. Matteoha tutta la mia fiducia, poi ragioneremo sia con Giorgia sia con lui”. Neanche il tempo di una smentita che ledihanno fatto di nuovo irruzione nello sprint finale della manovra al Senato. E ad alimentarle è stato lo stesso Matteo. “Se uno fa il ministro dell’Interno e si occupa della sicurezza degli italiani per una volta nella vita, gli rimane dentro tutta la vita”, ha commentato il leader leghista all’uscita di palazzo Madama, respingendo le richieste dei giornalisti sui contatti con la premier in merito a un: “Se l’avessi fatto non lo racconterei a voi”.