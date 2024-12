Ilgiorno.it - L’alleanza tra le università milanesi, mille ricercatori e cento progetti: “Una vera eredità per la nostra città, non sprechiamo capitale umano”

Milano, 28 dicembre 2024 – “ricercatrici estanno lavorando a oltre. La sfida ora è comunicare e far comprendere ai cittadini cos’è stato fatto e quale sarà l’impatto per Milano”. Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’di Milano-Bicocca e presidente della Crui, è al timone di “Musa“, (Multilayered Urban Sustainability Action), l’ecosistema della ricerca che vede in prima linea Bicocca, Statale, Politecnico e Bocconi e che, in collaborazione con 24 soggetti pubblici e privati, ha trasformato Milano in un “laboratorio“ per la rigenerazione urbana. Due anni dopo, quali sono i primi risultati evidenti? “Fisicamente abbiamo già una piazza di sensori: piazza della Scienza. Qui monitoriamo e diamo dati sulle emissioni di Co2 e sul particolato, abbiamo un gemello digitale del sottosuolo che ci dà indicazioni sulle falde e sul rischio idro-geologico.