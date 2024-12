Pronosticipremium.com - Kumbulla: “A Roma c’era molta pressione, ma mi sono divertito”

Marashha lasciato lala scorsa estate e ora sembra aver trovato continuità con la maglia dell’Espanyol, dove è approdato in prestito dopo una parentesi deludente con il Sassuolo. Il centrale albanese sta impressionando positivamente il club spagnolo e potrebbe prolungare la sua permanenza ne LaLiga. Infatti, l’Espanyol potrebbe valutare l’idea di presentare un’offerta ai giallorossi per il suo acquisto a titolo definitivo.: “L’Espanyol mi ha fatto sentire al sicuro”Ai microfoni di rg.org,è tornato sulla sua esperienza alla: “All’inizio non pensavo al prezzo, volevo solo giocare a calcio., laè una grande squadra in Italia e i tifosi pretendono molto, ma midavverodurante il mio periodo allae la, anche nei momenti difficili, mi ha aiutato a maturare“.