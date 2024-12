Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Brini prova nuove idee

Prima seduta di allenamento per Fabioda neo allenatore della, ieri al Firmum Village, oggi prevista doppia seduta. Subito squadra in campo con gli effettivi a disposizione e con una coperta che al momento è corta ma che andrà puntellata secondo anche le necessità e le indicazioni che lo stesso tecnico darà alla propria dirigenza. Insomma lavoro non manca per l’esperto tecnico portoelpidiense uno che di barche in alto amare ne ha saputo traghettare molte verso un porto sicuro e che è chiamato a ripetersi anche in gialloblù. Giubbino e tuta d’ordinanza, sotto un pallido sole ha subito iniziato a far conoscenza con il gruppo a disposizione mettendo anche in campo le prime suetattiche alla squadra, chiamata ovviamente a recepire in fretta perché il campionato non attende e i primi due match del 2025 saranno tre derby decisamente molto importanti.