Liberoquotidiano.it - Concerto di Capodanno a Roma, Gualtieri disperato: ecco chi arruola, lo riconoscete? | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

La sorpresa dell'ultimo minuto è Boy George: ci sarà anche la star inglese aldidial Circo Massimo. Dopo il burrascoso addio di Tony Effe - dovuto alla retrcia del sindaco Robertoindignato per i testi sessisti delle sue canzoni - c'era stata la rivolta di decine di cantanti italiani contro la retrcia del Campidoglio. Poi, alla vigilia di Natale, è arrivato l'annuncio del nuovo palinsesto della serata: Pfm, il deejay Gabry Ponte e il gruppo Notte della taranta. Ieri in scaletta si è aggiunto anche Boy George insieme ai Culture Club. L'evento musicale, ad ingresso completamente gratuito, prenderà il via dalle ore 21,30 del 31 dicembre e proseguirà dopo il brindisi della mezzanotte. Ad accompagnare gli spettatori le voci di Maria Chiara Belardo di Dimensione Suono Soft e Don Cash di Dimensione Suono