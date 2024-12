Ilfattoquotidiano.it - Caso Pelicot, almeno 15 condannati ricorrono in appello: rischiano pene maggiori con la giuria popolare

A pochi giorni dalla sentenza di condanna, una quindicina di imputati ha presentato ricorso contro il verdetto emesso il 19 dicembre dal Tribunale di Avignone nel processo per gli stupri di Mazan. A darne notizia è Bfmtv, precisando che non è noto se anche Dominique, il principale imputato, ex marito di Gisèle, condannato a 20 anni di reclusione, abbia presentato ricorso. L’uomo e i 50 coimputati sono staticomprese tra i 3 e i 20 anni. Quest’ultima pena è il massimo per il codice di procedura francese per i reati contestati. Per li altri imputati lesono state inferiori alle richieste dell’accusa, tanto da innescare la protesta dei famigliari della donna e delle associazioni femministe. Non ci sono state assoluzioni, ma sei dei coimputati sono stati liberati.