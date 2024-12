Innovazione verso il Giubileo smart | App nuovi bastoni per pellegrini digitali

Leggi su Ildenaro.it

Il k-way per proteggersi dalla pioggia, le scarpe comode per camminare sui sampietrini, il cappello per farsi ombra dal sole ma anche unophone in tasca, sempre pronto a essere estratto per recitare una preghiera, conoscere le parole di un inno sacro, iscriversi agli eventi più importanti, o anche scoprire una meraviglia di Roma. Il cattolico del XXI secolo è pellegrino anche sulle strade virtuali del web, e in Vaticano lo sanno benissimo: quelli, afferma l’arciprete della Basilica di San Pietro, cardinale Mauro Gambetti, “saranno strumenti a disposizione delle persone per arricchire l’esperienza che fanno”. Venticinque anni fa, al tempo deldel 2000, sarebbe sembrata fantascienza, ma oggi nelle tasche della maggior parte delle persone di ogni età di tutto il mondo c’è unophone: è il telefonino il ‘bastone’ a cui il pellegrino si appoggia nel proprio cammino per le viee dentro Roma.