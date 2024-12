Lanotiziagiornale.it - Gaza ancora sotto le bombe, gli attacchi israeliani uccidono quasi 50 persone vicino all’ospedale

Sono50 leuccise in una serie diaerei delle forze israeliane su un edificioKamal Adwan, a. Tra le vittime ci sono anche cinque medici, secondo quanto riportato dal direttore dello stesso ospedale ad Al Jazeera. Per il momento nessuna conferma né smentita è arrivata dall’Idf. Tra le vittime, ha spiegato il direttore dell’ospedale, ci sono anche un pediatra e un tecnico di laboratorio. Il direttore dell’ospedale, Hussam Abu Safia, ha spiegato che il personale medico e gli addetti dell’ospedale erano presenti nell’edificio, nel quale risiedevano insieme alle famiglie. Non solo l’ospedale, continuano gliNel nord diCity, nel quartiere di Sheikh Radwan, sono almeno 53 lerimaste intrappolatele macerie di un edificio che ospitava sfollati.