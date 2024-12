Ilrestodelcarlino.it - Fedrizzi dà lezioni di pallavolo. Tatarov cecchino, Cvanicger super

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zhukouski 6,5. Difficile gestire palloni quando la ricezione non arriva vicino a rete ma poi trova riferimenti precisi dal terzo set in poi ine Cvanciger. Ci mette anche un secondo tocco vincente nel momento decisivo. Antonov 5,5. Prestazione non certo positiva nei primi due parziali: viaggia al 20% in ricezione e al 25% in attacco. Numeri non da lui ma ci sta nel corso della stagione. Demyanenko 7. Solido in attacco come pochi,a l’80% in attacco: un riferimento certo per Zhukouski, a muro qualcosa tocca ma non trova punti nel fondamentale. Lui al centro comunque si fa sentire. Comparoni 7. Non ha affatto paura nonostante la giovane età, le manone le mette sempre e sporca molti palloni. Comunque presente in campo.8. I numeri dicono tutto: 60% in attacco, 55% di positività in ricezione, 3 ace e 18 punti totali anche al netto di un primo set in ombra.