Ilrestodelcarlino.it - Città metropolitana, manovra da 246 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via libera alladella, che per il triennio 2025-2027 prevede investimenti per 246di euro su strade, mobilità sostenibile, trasporto pubblico, edilizia scolastica e residenziale pubblica. Un importo superiore del 58% rispetto a quelli del bilancio 2020-2022. Il 97,5% delle fonti di finanziamento proviene da risorse con destinazione vincolata per legge. Per quanto riguarda i soli fondi Pnrr, i progetti finanziati valgono 110,5di euro per il periodo 2022-2026. Il bilancio di Palazzo Malvezzi è stato approvato il 23 dicembre in Consiglio metropolitano con 12 voti favorevoli (centrosinistra) e tre contrari (Uniti per l’alternativa). "È un bilancio importante – commenta la delegata Giulia Sarti (M5s) – che contiene investimenti consistenti per la tutela del nostro territorio e per la promozione delle politiche prioritarie per l’amministrazione.