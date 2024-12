Movieplayer.it - Box Office di Natale e Santo Stefano: Mufasa traina gli ottimi incassi delle feste

Dati più che positivi al botteghino: gli esercenti e i distributoriggiano il miglior 26 dicembre post-covid con numeri decisamente convincenti. Il miracolo disi è compiuto.e, tradizionalmente parlando, il 26 dicembre sono per gli italiani le date cinematografiche per eccellenza. Quest'anno, in attesa del ponte del 1 gennaio, fino all'epifania, i dati del boxsono decisamente positivi. Anzi, secondo le voci degli esercenti, e secondo i dati Cinetel, questo potrebbe essere stato il miglior 25 e il miglior 26 dicembre post-Covid. Botteghini assediati, file interminabili e la voglia, almeno durante le giornate di festa, di riscoprire il valore del grande schermo. Come prevedibile, a vincere la sfida è stata la Disney con: Il Re .