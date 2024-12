Superguidatv.it - Tapiro d’oro “benaugurante” a Barbara d’Urso, la consegna a Striscia La Notizia | Video Mediaset

Un nuovo. La conduttrice televisiva è stata raggiunta da Valerio Stafelli per unaspeciale aLa, ildelladella. Valerio Staffelli, l’inviato diLa, hato un” alla conduttrice per essere rimasta lontana dalla tv nell’ultimo anno. La, divertita, ha dichiarato: «Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti».Non solo la conduttrice gioca sulle “famose” luci oramai richieste da conduttori e conduttrici al punto da paragonarsi a Pippo Baudo. «Le “luci della” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle» – ironizza la conduttrice che quest’anno abbiamo visto nel ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.