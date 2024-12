Iltempo.it - Fine della guerra? De Bertoli: "La geopolitica va dalla parte di Putin"

Leggi su Iltempo.it

La Slovacchia è pronta a ospitare i colloqui tra Russia e Ucraina, fa sapere il presidente russo Vladimir, citatoTass. L'obiettivo è di terminare la, e per Mosca la Slovacchia è una strada che può essere percorsa. "Si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina", ha fatto sapere, sottolineando che la Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo. Su Donald Trump e sui suoi piani di congelare il conflitto, il presidente russo ha affermato: "Cerchiamo anche di porreal conflitto". Sullo sfondo, dunque, la visita del premier slovacco Robert Fico al Cremlino nei giorni precedenti acquista un significato maggiore. Se ne parla nel corsopuntata di giovedì 26 dicembre di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, in cui Ferruccio de Bortoli esprime tutte le sue perplessità sulla reale volontà del Cremlino di porreal conflitto.