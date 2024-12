Lapresse.it - Mozambico, scontri post-elezioni: almeno 21 morti in 24 ore

Leggi su Lapresse.it

Le violenze che hanno travolto ildopo che la più alta corte del paese ha confermato il candidato presidenziale del partito di governo Frelimo, Daniel Chapo, come vincitore delle controversedel 9 ottobre, ha causato21, tra cui due agenti di polizia. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno del, Pascoal Ronda, spiegand in una conferenza stampa a Maputo che l’ondata di violenza e saccheggi è stata innescata dall’annuncio della corte del giorno precedente. Ronda ha affermato che i disordini sono stati guidati principalmente da giovani sostenitori del candidato sconfitto Venancio Mondlane, che ha ottenuto il 24% dei voti, contro il 65% di Chapo.“Secondo un primo bilancio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 236 atti di violenza in tutto il territorio nazionale che hanno provocato 21, tra cui due membri della polizia” ha dichiarato il ministro, aggiungendo che 13 civili e 12 agenti di polizia sono rimasti feriti.