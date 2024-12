Digital-news.it - La Corrida, la Finale stasera su tutti i canali WBD con Amadeus e Nino Frassica

'LA', lo storico programma della tv italiana, papà dii talent show ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni, dopo una straordinaria edizione acclamata da pubblico e critica giunge al termine con l’ottavo e ultimo appuntamento.Eccezionalmente la sera di Natale, mercoledì 25 dicembre, in prima serata sul NOVE, in simulcast suidel gruppo WBD (Real Time, Food Network, HGTV, Warner TV, Motor Trend, K2 e Frisbee) e in streaming su discovery+,con il suo stile inimitabile condurrà la l’attesissimaaccompagnato dall’immancabile orchestra di 30 elementicapitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. Capopopolo della serata.Durante lo show (prodotto Banijay Italia e Corima) i “dilettanti allo sbaraglio” finalisti, introdotti sul palco da OFELIA PASSAPONTI e ALFONSO IANNOTTA, presenteranno le loro stravaganti esibizioni.